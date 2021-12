Winkel, Rorbas und Dietlikon – Drei Weihnachtsmärkte stemmen sich gegen den Absagetrend Trotz drohender Verschärfung der Schutzmassnahmen fallen am kommenden Wochenende nicht alle Unterländer Weihnachtsmärkte aus. In drei Gemeinden hält man daran fest. Christian Wüthrich

Viele Weihnachtsmärkte können wegen der Vorgaben oder aufgrund mangelnder Planungssicherheit heuer nicht stattfinden. Während 2020 in Steinmaur (Bild) noch ein Markt zustande kam, musste er für 2021 abgesagt werden. Archivbild: Sibylle Meier

Die Liste der Weihnachtsmarktabsagen wird länger und länger: Nachdem der Bassersdorfer «Chlausmärt» schon länger gestrichen und auch der Anlass in Bachenbülach abgesagt worden ist, ist nun auch klar, dass am kommenden Wochenende der Weihnachtsmarkt von Steinmaur ausfallen wird.

«Wir haben keine Planungssicherheit mehr.» Simon Müller, OK-Chef Weihnachtsmarkt Steinmaur

Während in Bassersdorf mit dem Eiszauber des lokalen EHC trotzdem eine Freiluftveranstaltung im Dorfzentrum stattfinden wird, bleibt es in Steinmaur am Wochenende ruhig. Der dortige OK-Chef des Weihnachtsevents, Simon Müller, musste am Mittwoch kurzfristig das Handtuch werfen und die Planung abrupt stoppen. «Wir haben keine Planungssicherheit mehr», sagte er und verwies auf den anstehenden zweitägigen Aufbau, den man sich ersparen möchte. Am Donnerstagmorgen wäre es losgegangen damit. Aber wenn am Freitag der Bundesrat neue Regeln anordnet, die dann schon ab Samstag gelten, wäre der ganze Aufwand für das OK umsonst gewesen, fürchtet sich Müller.