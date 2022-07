Umbau in Hochfelden – Ärger wegen geschlossenem Dorfladen samt Poststelle Vom 16. Juli bis zum 10. August bleibt der Volg-Laden in Hochfelden wegen Umbauarbeiten geschlossen. Davon betroffen ist auch die integrierte Filiale der Post. Ruth Hafner Dackerman

Die Volg-Filiale in Hochfelden schliesst demnächst ihre Türen – für drei Wochen. Foto: Sibylle Meier

Ein unscheinbarer Flyer an der Eingangstür informiert die Kunden des Volg in Hochfelden über den bevorstehenden Umbau. Verfasst ist er von Post CH Netz AG. Im kurzen Schreiben steht, dass der Partner Volg den Laden vom 16. Juni bis zum 10. August umbaue. «Während dieser Zeit bleiben der Volg und die darin integrierte Filiale der Post geschlossen.» Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass während des Umbaus sämtliche Postgeschäfte in der nahe gelegenen Filiale Bülach getätigt werden könnten. Zudem gebe es noch andere Möglichkeiten, Sendungen zu empfangen.