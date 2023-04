Theaterstück – Dreimal Anlauf nehmen für Hawaii Lockdowns und Restriktionen haben das Stück «Schwester Esther auf Hawaii» schon mehrfach im Anlauf gestoppt, nun bringt es die Cheernagel Büüni aber erfolgreich auf die Bühne. Cheernagel-Büüni Bachenbülach

Es geht turbulent zu und her auf der Bühne in der Mehrzweckhalle Bachenbülach: Szene aus «Schwester Esther auf Hawaii». Foto: Reini Riedener

Dreimal Anlauf nehmen – Etwas anderes blieb der Cheernagel-Büüni Bachenbülach gar nicht übrig, wurde doch die Produktion «Schwester Esther auf Hawaii» mehrfach schon im Anlauf gestoppt. Nun aber hat die Truppe unter der Regie von Paul Koch den grossen Sprung getan und herausgekommen ist ein Theaterabend, wie man ihn von der Cheernagel-Büüni gewohnt ist: ein originelles Stück, mitreissend gespielt, in einem allein schon sehenswerten Bühnenbild, mit dazu passenden Kostümen und natürlich den bereits legendären Schnitzeln im Cheernagel-Gastro.

40 Proben im Winter

Ein kleines Team entwirft jeweils Bühnenbild, Grafiken und Kostüme in passenden Farben und Designs. Während der Proben in den Wintermonaten (es sind rund 40) werden fortwährend Ideen und Erweiterungen gefunden und gleich integriert. Dann kommen in der Mehrzweckhalle Bachenbülach auch noch die Ton- und Beleuchtungseffekte dazu und am Ende steht dann eine rundum stimmige Aufführung, die am 19. April zur Begeisterung des Publikums über die Bühne ging und bis zum 22. April gespielt wird.

Seit 2009 stellt die Cheernagel-Büüni mithilfe des Reissverschluss Bülach in der Mehrzweckhalle auch eine Zuschauertribüne auf, die fürs Publikum einen optischen und akustischen Mehrwert bringt. All das wird nach der letzten Vorführung demontiert, zerlegt, abtransportiert, eingelagert oder entsorgt. Und dann nimmt die Cheernagel-Büüni Anlauf fürs nächste Abenteuer.

Fehler gefunden?Jetzt melden.