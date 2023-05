Strafbefehl aus dem Unterland – Dreiste Kundin erschwindelt Babyartikel und fliegt auf Für Babyartikel im Wert von 1500 Franken hat eine Kundin nur 100 Franken bezahlt. Doch man kam ihr auf die Schliche. Thomas Mathis

Die Frau bezahlte nur einen Bruchteil der Babyartikel, die sie in einem Fachgeschäft mitnahm. Symbolfoto: Franziska Rothenbuehler

Beim Geschenk für das Neugeborene zeigt man sich gern etwas grosszügiger. Ob sich die gut 40-jährige Serviceangestellte deswegen zu einer Straftat verleiten liess, ist nicht bekannt. Jedenfalls begab sie sich im Januar 2019 in ein Fachgeschäft im Bezirk Bülach und liess diverse Babyartikel zur Seite legen. Laut dem kürzlich rechtskräftig gewordenen Strafbefehl beabsichtigte sie, ohne Bezahlung an die nicht näher bezeichneten Artikel zu gelangen.

Für die beiseitegelegten Artikel wurde ihr im Laden eine Rechnung über den Gesamtwert von 1501 Franken und 70 Rappen ausgestellt. Wohl, um ihre wahre Identität zu verschleiern, liess sie sich dabei in der Kundenkartei unter falschem Namen registrieren. Das half ihr jedoch nicht. Man kam der Frau trotzdem auf die Schliche.

1400 Franken zu wenig eingezahlt

Noch am selben Tag zahlte die Serbin einen Betrag von 101 Franken und 70 Rappen, also 1400 Franken zu wenig, bei der Post ein – und zwar mit einem handschriftlich ausgefüllten Einzahlungsschein. Sie trennte den Teil mit dem Stempel ab und brachte diesen auf der im Laden ausgestellten Rechnung an. Von diesem zusammengebastelten Dokument erstellte sie eine Kopie, mit der sie ins Geschäft zurückkehrte. Unter Vorweisung dieser Fälschung gab sie vor, die Artikel bereits bezahlt zu haben. Die Täuschung funktionierte zunächst: Die beiseitegelegte Ware wurde ihr ausgehändigt.

Mit den Babyartikeln verliess sie anschliessend das Fachgeschäft «in der Absicht, über die Ware wie eine Eigentümerin zu verfügen, diese mithin zu verschenken», heisst es im Strafbefehl. Doch unentdeckt blieb die Masche bekanntlich nicht. Die Folge: eine Verurteilung wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Für die Frau wird es so deutlich teurer, als die von ihr begehrten Waren gekostet hätten. Die unbedingte Geldstrafe beträgt 40 Tagessätze zu je 30 Franken, also 1200 Franken. Es ist eine Zusatzstrafe zu einem Strafbefehl vom Juni 2019. Hinzu kommt eine Gebühr von 1000 Franken. Macht insgesamt 2200 Franken.

Etikettenschwindel im Glatt

Eine andere Masche hatte sich ein 51-jähriger Mann ausgedacht, der bereits vor über einem halben Jahr rechtskräftig verurteilt wurde. Er suchte am zweitletzten Tag des Jahres 2021 im Walliseller Einkaufszentrum Glatt ein Modegeschäft auf. Dort tauschte er die Etiketten von zwei Mänteln aus. Dazu zückte er einen Leimstift und klebte das Etikett des preisgünstigeren auf jenes des teureren Mantels. Vermeintliche Ersparnis: 712.50 Franken. Doch der Etikettenschwindel flog auf und trug ihm eine Verurteilung wegen Betrugs ein.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat sein Publizistikstudium an der Universität Zürich mit einem Master of Arts abgeschlossen und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.