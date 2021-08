Arbeiten am Gubristportal – Dritte Gubriströhre bekommt nachts ihren Deckbelag Am Montag, 16. August, beginnen die Hauptarbeiten für den Ausbau des Westportals am Gubrist. Zudem wird in der neuen Strassenröhre der feine Belag eingebaut. Christian Wüthrich

Ein grober Fahrbahnuntergrund besteht im neuen Gubristtunnel bereits. Der Einbau der obersten Schicht erfolgt jetzt und dauert bis Anfang September. Foto: Leo Wyden

In den kommenden knapp vier Wochen erhält die grösste und neuste Röhre des Gubristtunnels ihren abschliessenden Fahrbahnbelag. Dabei kommt es im Umfeld der Tunneleingänge zu etlichen Nachtfahrten für die Anlieferung des fertig aufbereiteten Baumaterials, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt.

Die Belagsarbeiten in der dritten Röhre beginnen am Montag, 16. August, und dauern bis zum 9. September. Jeweils wochentags zwischen 22 und 5 Uhr werden zusätzliche Lastwagenfahrten durchgeführt. Die anstehenden Arbeiten setzten eine stetige Versorgung mit frischem Baumaterial voraus, gibt man seitens Astra zu bedenken. Das ist deshalb wichtig, weil bei einer verzögerten Anlieferung das feine Belagsmaterial auskühlen könnte und sodann nicht mehr in der erforderlichen Qualität zur Verfügung stünde. Tagsüber sei eine zeitnahe Anlieferung wegen des grossen Stauaufkommens nicht möglich, heisst es sinnigerweise zum Vorhaben über den Kapazitätsausbau dieses verkehrstechnischen Nadelöhrs.