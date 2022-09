Bauarbeiten am Butzenbüelring – Dritte Sperrung beeinträchtigt Zufahrt zum Terminal Die nächste Phase der Sanierungen am Butzenbüelring ist kürzer, aber die Vorfahrt Abflug wird komplett gesperrt. In der Nacht auf Montag geht es los. Thomas Mathis

Der Belag auf dem Butzenbüelring rund um den Circle ist in schadhaftem Zustand und wird schrittweise erneuert. Foto: Thomas Mathis

Die Bauarbeiten an den Zufahrten zum Flughafen gehen dem Ende entgegen. In den vergangenen zwei Wochen wurde der Verkehr von der A51 zum Flughafen umgeleitet. Das sorgte zeitweise für ein Verkehrschaos. Bei der ersten Sperrung berichteten Passagiere von einem Zeitverlust von einer halben Stunde. Am Montag beginnt nun die dritte und letzte Phase der Sanierungen am Butzenbüelring, der rund um den Circle führt.