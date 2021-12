Vernier GE – Dritter Kellerbrand innerhalb von drei Tagen

Eine mysteriöse Brandserie beschäftigt die Feuerwehr in Vernier GE: In einem Hochhaus in der Genfer Vorortsgemeinde hat es am Donnerstagabend am dritten Tag in Folge gebrannt. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Ursache für die Feuer bleibt weiter unklar.