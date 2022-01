Systemprobleme in Bachenbülach – Drive-in-Testcenter muss Fehlstart verzeichnen Am Donnerstag hätte das erste Drive-in-Center im Unterland eröffnen sollen. Doch die Kundschaft fand sich vor verschlossenen Zelten wieder. Daniela Schenker

Ein junges Paar ist mit seinem Auto vergeblich zum Testzelt gefahren. Foto: Paco Carrascosa

Der junge Mann sitzt auf dem Beifahrersitz, seine Freundin am Steuer. Die beiden tippen auf ihren Handytastaturen. «Wir sind auf der Suche nach einem Ort, wo ich einen PCR-Test machen kann, sagt der Beifahrer. Ironie des Schicksals: Das Auto des Paares steht genau dort, wo solche Tests offiziell seit zwei Stunden angeboten werden sollten: an der Kasernenstrasse 14 in Bachenbülach. Dort betreibt die Firma Breath Safe das erste Drive-in-Testzentrum im Unterland – wenigstens wurde dies so angekündigt. Doch am Tag der offiziellen Eröffnung ist kein Personal vor Ort. Weshalb die weissen Zelte verwaist sind, muss vorerst ein Rätsel bleiben, genauso wie der Grund dafür. Ein Hinweisschild mit einer entsprechenden Information oder einer Kontaktmöglichkeit suchen die Testwilligen vergebens.