15 Kilo Kokain im Gepäck – Drogenkurier am Flughafen Zürich erwischt Am Montag flog ein Mann aus Brasilien in die Schweiz. Den Weiterflug nach Irland trat er dann vorläufig nicht an – stattdessen machte er Bekanntschaft mit der Polizei.

Ein 33-jähriger Ire wollte am Montag von Sao Paulo über Zürich nach Dublin fliegen - mit 15 Kilogramm Kokain im Gepäck. (Symbolbild) KEYSTONE/DPA/CHRISTIAN CHARISIUS

Die Polizei hat am Montag am Flughafen Zürich 15 Kilogramm Kokain im Gepäck eines Mannes gefunden. Der 33-jährige Ire wollte von Sao Paulo her über Zürich nach Dublin fliegen. Der Mann wurde der Staatsanwaltschaft zugeführt, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte.

mcp/SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.