Ein Koffer voller Drogen – Drogenschmuggler am Flughafen Zürich aufgeflogen Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung kontrollierten kürzlich am Flughafen Zürich einen 67-jährigen Mann. In dessen Koffer stiessen sie auf eine ganze Palette illegaler Betäubungsmittel.

Im Koffer des Reisenden fanden die Behörden allerlei verbotene Substanzen. Foto: EZV

Ein 67-jähriger Schweizer reiste Anfang September mit einem Flug aus Bangkok am Flughafen Zürich in die Schweiz ein. Die Kontrolle durch Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) ergab, dass der Schweizer Betäubungsmittel transportierte. Insgesamt konnten 8000 Thai-Pillen, 1050 Gramm Heroin, 500 Gramm Haschisch und 50 Gramm Opium sichergestellt werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die illegale Ware wurde beschlagnahmt und der Mann der Kantonspolizei Zürich übergeben. Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland hat eine Untersuchung eröffnet. Der Beschuldigte befindet sich zurzeit noch immer in Untersuchungshaft.

mcp