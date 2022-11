Schmuggler mit 450 Gramm Crystal-Meth am Flughafen verhaftet – Drogenschmuggler mit Crystal-Meth im Handgepäck erwischt Am Samstag fanden Drogenfahnder am Flughafen mehrere hundert Gramm Crystal-Meth im Handgepäck eines Passagiers. Der Mann wurde verhaftet und der Staatsanwaltschaft übergeben.

Drogenfahnder stellen am Flughafen 450 Gramm Crystal-Meth sicher. Archivfoto: Keystone

Am Samstagmorgen hat die Kantonspolizei Zürich am Flughafen mehrere hundert Gramm Crystal-Meth sichergestellt. Der 29-jährige Drogenkurier wurde verhaftet und nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft übergeben. Dies schreibt die Kapo Zürich in einer Mitteilung.

Der Drogenschmuggler fiel durch sein Verhalten auf

Beim Schmuggler handelt es sich um einen Kolumbier, der mit dem Flugzeug von Barcelona nach Zürich unterwegs war. Nach der Ankunft in Zürich fiel der Mann aufgrund seines Verhaltens Fahndern der Kantonspolizei Zürich auf. Bei der Kontrolle seines Handgepäcks stellten die Fahnder rund 450 Gramm Crystal-Meth fest. Crystal-Meth ist ein Methamphetamin und gilt als Betäubungsmittel, das weder in die Schweiz eingeführt, gehandelt noch besessen werden darf.

Fehler gefunden?Jetzt melden.