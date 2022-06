Historischer Rückblick auf Märkte – Drohende Rezession – so reagieren Börsen auf Abschwünge Was passiert mit Aktienanlagen, wenn die Konjunktur in den roten Bereich kippt? Auswertungen früherer Rezessionen geben Auskunft. Peter Rohner

Führt die straffere Geldpolitik bald in eine Rezession? Wenn ja, wie sähe sie aus, und was droht dann den Aktienmärkten? Das sind derzeit die wichtigsten Fragen für die Finanzmärkte.

Zuallererst muss man sich aber im Klaren sein, was genau unter einer Rezession verstanden wird, dem R-Wort, das vom lateinischen Verb recedere (zurückgehen) abstammt. Von einer technischen Rezession sprechen die Ökonomen, wenn das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) zwei Quartale hintereinander schrumpft. Weniger technisch ist die Definition des National Bureau of Economic Research (NBER), einem privaten US-Wirtschaftsforschungsinstitut, das als führend in der Analyse von Konjunkturzyklen gilt. Eine Rezession ist laut NBER dann gegeben, wenn die wirtschaftliche Aktivität signifikant, auf breiter Front und während mehr als nur wenigen Monaten zurückgeht.