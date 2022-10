Im Herti-Quartier in Bülach – Drohendes Ende eines mächtigen Baums empört die Grünen Die alte Linde im Bülacher Zentrum ist nicht mehr geschützt. Die Grünen fürchten, dass sie bald gefällt wird. Auch sonst kritisieren sie den Umgang der Stadt mit Bäumen. Daniela Schenker

Die mächtige Linde (links) im Quartier Herti ist nicht mehr Naturschutzinventar aufgeführt. Sie dürfte deshalb bei einer Neugestaltung des Areals gefällt werden. Foto: Sibylle Meier

Die Grünen Bülach schlagen in einer Medienmitteilung Alarm: «Die Kettensäge darf in Bülach weiter zuschlagen!» Die mächtige Linde im Herti-Areal sei aus dem Naturschutzinventar gestrichen worden. Damit dürfte ihr Ende spätestens bei einer Neugestaltung des Areals unweit des Bülacher Bahnhofs besiegelt sein, so die Befürchtung der Partei.