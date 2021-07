Dank Crowdfunding – Drohne soll in Glattfelden Rehkitze vor dem Tod retten Crowdfunding rettet Reh-Leben: Das will Jäger Jürg Willi ermöglichen. Dank vieler Beiträge soll eine Drohne mit Wärmebildkamera beschafft werden. Ruth Hafner Dackerman

Dank einer Drohne mit Wärmebildkamera sollen Unfälle mit Rehkitzen verhindert werden. Foto: PD

An einem Tag Ende Mai: In einer Wiese auf dem Gebiet Endberg, das zu den Gemeinden Weiach, Glattfelden und Stadel gehört, ist eine Rehgeiss am Gebären. Ein Lauf des Kitzes ist bereits sichtbar. Das Gras ist sehr hoch, die Tiere sind nicht zu sehen.

Zur gleichen Zeit mäht ein Bauer dieses Stück Wiese, ohne das Gebiet vorher abzulaufen und zu verblenden. Die Geiss und ihr Kitz geraten ins Mähwerk des Traktors, sterben einen qualvollen Tod.

Dank dem Einsatz von Drohnen mit Wärmebildkamerakönnen Unfälle mit Mähmaschinen und Rehkitzen verhindert werden. Foto: Rehkitzrettung Schweiz

Jürg Willi ist Jäger im Revier Endberg und wird kurz nach dem Zwischenfall vom Bauern aufgeboten. Willi kann nur noch den Tod der Tiere feststellen. «Ich vermute, dass die Geburt nicht normal verlaufen ist, denn üblicherweise sind zwei Läufe zu sehen. Dann wäre wahrscheinlich nur das Kitz erfasst worden, und die Mutter hätte flüchten können», erklärt er. Ein solch tragischer Fall sei selten, stellt Willi fest. «Der Bauer stand wohl unter Zeitdruck, denn normalerweise wird vor dem Mähen das betreffende Gebiet abgelaufen und verblendet.» Es ist ihm ein Anliegen zu betonen, dass den Landwirten für Unfälle im Zusammenhang mit Rehkitzen keine Schuld angelastet werden könne. «Es ist einfach nicht möglich, ohne den Einsatz modernster Technik solche Unfälle zuverlässig zu verhindern.»