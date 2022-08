Doktorhuus-Gruppe im Rietbach-Center – Droht Bachenbülach eine Ärzteflut? Dass es sie braucht, ist umstritten. Klar ist: Das Ärztenetzwerk Doktorhuus will sechs Ärzte ins RietbachCenter bringen. Daniela Schenker

Ein Behandlungszimmer in einer bestehenden Praxis der Doktorhuus-Gruppe. Foto: PD

Bachenbülach erhält im Herbst 2023 eine neue Hausarztpraxis, sofern bis dann alle Bewilligungen vorliegen. Sie wird ins Rietbach-Center einziehen, das zwischen Coop und Parkallee gebaut wird. Betrieben wird die Praxis durch die Doktorhuus-Gruppe. Dort heisst es, die Praxis sei so ausgelegt, dass darin bis zu sechs Ärztinnen oder Ärzte arbeiten könnten. Auch in der Region Bachenbülach drohe eine Lücke in der medizinischen Grundversorgung bei vielen Fällen, die nicht direkt im Spital Bülach behandelt werden müssten. «Wir beabsichtigen keine Permanence, sondern eine Hausarztpraxis mit Notfallterminen für die eigenen Patienten. Gerade in Notsituationen sind diese in der Regel froh, wenn sie von ihrem Arzt des Vertrauens behandelt werden», sagt Connie Raif, CEO der Doktorhuus-Gruppe.