Angst vor dem Stillstand – Droht jetzt ein Jahrhundertstreik? In Deutschland geht die Sorge vor unbefristeten Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst um. Es gibt nämlich Anzeichen dafür, dass die Lohnverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern scheitern könnten. Benedikt Peters

Ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt? Der menschenleere Hauptbahnhof von Bochum während des Warnstreiks (27. März 2023). Foto: Martin Meissner (AP, Keystone)

Es war der härteste Streik im öffentlichen Dienst: Millionen Briefe und Pakete blieben in den Postämtern liegen, Abfallsäcke stapelten sich in der Innenstadt. In Frankfurt stand der Flughafen still, in Berlin versuchten die Menschen, per Autostopp zur Arbeit zu kommen, weil kaum Busse fuhren.