Jugendgewalt an der Schule – Drohung, Erpressung und Schlägereien an der Sek Dielsdorf Seit dem Sommer sind an der Sekundarschule Dielsdorf Gewaltvorfälle eskaliert. Mit drastischen Mitteln konnte die Schule das Problem etwas entschärfen. Andrea Söldi Patrick Gutenberg

Auf dem Pausenplatz der Sekundarschule Dielsdorf wird nicht nur friedlich gespielt. Die meisten gewaltsamen Vorfälle ereignen sich jedoch auf dem Schulweg. Foto: Patrick Gutenberg

Im September erhielten die Eltern der Jugendlichen an der Oberstufe einen besorgniserregenden Brief: «Ich möchte Sie auf die aktuelle Situation betreffend Gewalt an der Sekundarschule Dielsdorf seit den Sommerferien hinweisen», schreibt Schulleiter Anton Kleiber. «Wir haben seit Jahren keine solche Unruhe mehr unter unseren Schülerinnen und Schülern wahrgenommen.» Es werde von Bedrohung, Erpressung und Tätlichkeiten wie Schlägen gesprochen. In den Toiletten sei es zu Vandalismus gekommen. Weiter seien Mails im Namen anderer Schülerinnen und Schüler mit sexuellen Belästigungen an Lehrpersonen verschickt worden. Und auf verschiedenen Druckern seien Hunderte von Seiten mit Drohungen oder unangebrachten Bildern ausgedruckt worden. Unter den Jugendlichen herrsche teilweise Angst.