Bezirksgericht Bülach – Drohung gegen zwei Lernende kommt einen Mann teuer zu stehen Sein Satz «Es wird Blut fliessen» hat zwei Lernende einer Gemeindeverwaltung in Angst versetzt. Die Aussage habe gar nicht ihnen gegolten, beteuerte der Beschuldigte dem Richter. Daniela Schenker

Der Mann verlor am Schalter der Gemeindeverwaltung die Geduld und offensichtlich auch die Kontrolle über seine Äusserungen. Symbolfoto: Archiv

Es ist ein Behördengang, wie er sich im Kanton Zürich jeden Tag dutzendfach abspielt: Ein Mann sucht die Gemeindeverwaltung auf, um sich offiziell abzumelden. Doch ein solcher Routineakt endete für einen 53-Jährigen am Donnerstag vor dem Richter am Bezirksgericht Bülach. Denn zwei Lernende werden später zu Protokoll geben, von ihm verbal bedroht worden zu sein. Die beiden betreuten im Januar dieses Jahres den Schalter einer Gemeinde in der Flughafenregion.

Rage nach Verzögerung

Der nun beschuldigte Spanier hatte damals die erforderliche Bestätigung seines künftigen Wohnsitzes nicht dabei. Zudem musste erst geklärt werden, ob er der Gemeinde noch Steuern schuldet. Die Lernende entschied jedenfalls, ihren erfahreneren Kollegen zu rufen. Diese Verzögerung versetzte den 53-Jährigen offensichtlich in Rage. Er drohte den beiden jungen Angestellten, wenn er zu seinem alten Vermieter zurückmüsse, dann werde Blut fliessen. Und wenn er wieder auf die Gemeinde komme, werde auch hier Blut fliessen. Und weiter: «Ich möchte nicht das Messer zücken müssen.»