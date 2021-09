Anzeige gegen Absender erwogen – Drohungen gegen Schulleitung und Lehrpersonen im Rafzerfeld Die Schulpflege der Schule Unteres Rafzerfeld musste auf Schreiben reagieren, in welchen Lehr- und Schulpersonal angegriffen wurden. Zum Teil wurde sogar mit Anzeigen gedroht. Manuel Navarro

In der Schule Unteres Rafzerfeld kam es vor den Sommerferien in Briefen zu Vorwürfen gegen Lehrpersonal und Schulleitung. Foto: Archiv/Sibylle Meier

In den Schulen des Unteren Rafzerfelds kam es in den vergangenen Wochen zu Entgleisungen. Wie die Schulpflege jüngst informierte, wurden vor den Sommerferien sowohl Lehrpersonen als auch Mitglieder der Schulleitung in diversen Schreiben angegriffen und sogar bedroht. «Es handelt sich bei den Schreiben um Einzelfälle, welche aber in einem kurzen zeitlichen Abstand eingetroffen sind», erklärt Carina Bertenghi, Vizepräsidentin der Schulpflege der Schule Unteres Rafzerfeld (SUR), zu welcher die Gemeinden Hüntwangen, Wasterkingen und Wil gehören. Man habe sich deshalb entschlossen, über die Drohungen öffentlich zu informieren.