Tempo 30 auf Kantonsstrassen – Drückt der Kanton jetzt Tempo 30 in Steinmaur durch? In Steinmaur wurde heftig über Tempo 30 auf Kantonsstrassen diskutiert. Zu sagen hat aber eigentlich niemand etwas: Das letzte Wort hat der Kanton. Astrit Abazi Raisa Durandi (Foto)

An der Hauptstrasse in Niedersteinmaur kommt es immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen. Foto: Raisa Durandi

Der Kanton will, der Gemeinderat hätte lieber eine andere Lösung, und die Bevölkerung von Steinmaur ist in zwei Lager gespalten. Die Rede ist von Tempo 30 auf Kantonsstrassen, ein Thema, welches im ganzen Kanton polarisiert und auch die Unterländer Gemeinde seit nunmehr drei Jahren beschäftigt. An der Gemeindeversammlung vom Mittwoch präsentierte der Gemeinderat zum ersten Mal, auf welchem Abschnitt der Kantonsstrassen eine Temporeduktion von 50 auf 30 eingeführt werden könnte – und wieso die Gemeindebehörde dagegen ist. Was diese will, könnte jedoch egal sein.