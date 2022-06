Southgates historisches 0:4 – «Du weisst nicht, was du tust» – Englands Coach spaltet die Gemüter Nach dem 0:4 in der Nations League gegen Ungarn wird Gareth Southgate von Experten und Fans kritisiert. Sein Captain Harry Kane lässt aber keine Zweifel am Trainer aufkommen. Niklas Helbling

Seine Zukunft wird teilweise in Frage gestellt: Englands Nationaltrainer Gareth Southgate. Foto: Paul Ellis (AFP)

Nach 85 Minuten haben die Fans genug. Als Gareth Southgate den Offensivspieler Bukayo Saka durch Harry Maguire ersetzt, beginnen einige Zuschauerinnen und Zuschauer zu singen: «Du weisst nicht, was du tust!» Dass der Trainer auf den Platzverweis gegen Innenverteidiger John Stones reagiert und deshalb einen Defensiven bringt: geschenkt. Dass beim Stand von 0:3 so kurz vor Schluss wohl auch mit einer zusätzlichen Offensivkraft kein Punktgewinn mehr möglich ist, interessiert das Publikum ebenfalls nicht. Denn der Gegner an diesem Abend heisst Ungarn.

Wenige Minuten später folgt ein weiterer Gegentreffer. England unterliegt am Dienstagabend 0:4. Es ist die höchste Heimniederlage seit 94 Jahren und einem 1:5 gegen Schottland. Ein Stich ins Herz dieser so stolzen Fussballnation, die noch vor weniger als einem Jahr im EM-Final stand und sich gegen Italien dort erst im Penaltyschiessen geschlagen geben musste. Weiter weg könnte die Euphoriewelle, die das Land während der Europameisterschaft erfasste, aber fast nicht sein.

Dass die englischen Fans auch mal überreagieren, ist nicht neu. Doch Southgate steht auch seitens einiger Experten in der Kritik. Der ehemalige Liverpool-Profi Stephen Warnock stellte gegenüber BBC in Frage, ob Southgate der Richtige ist: «Das Team sah heute verloren aus. Es gibt andere Kandidaten, die besser zu dem Team passen.» Zumal es nicht das erste Mal sei, dass der 51-Jährige sein Team nicht optimal vorbereitet habe. Nach vier Spielen in der Nations League ist England noch sieglos. Das 0:4 war bereits die zweite Niederlage gegen Ungarn innert weniger Tage. In Budapest unterlag England 0:1, gegen Deutschland und Italien resultierte jeweils ein Unentschieden.

Joe Cole, früherer Chelsea- und Nationalspieler, bezeichnete die Leistung gegen Ungarn als schockierend. «Die Einstellung der Spieler war von Beginn weg falsch.» Er verstehe den Unmut der Fans, gleichzeitig nahm er Southgate aber in Schutz. Dieser sei der erfolgreichste Nationaltrainer seit Alf Ramsey, der England 1966 zum bisher einzigen WM-Titel führte. «Er weiss definitiv, was er tut», sagte Cole.

«Er hat England zu einem der erfolgreichsten Teams der letzten 50 Jahre geformt.» Harry Kane

Southgate selbst bekannte nach dem Spiel: «Es ist ein ernüchternder Abend. So hoch zu verlieren, gerade zu Hause, ist sehr schmerzhaft.» Zu den Buh-Rufen und Gesängen der Fans sagte er: «Ich verstehe die Reaktion im Stadion. Für unsere Leistungen in den letzten vier Spielen bin ich verantwortlich.» Weiterhin bat er die Fans, weiterhin zum Team zu halten. Gerade in Hinsicht auf die Weltmeisterschaft im November sei wichtig, aus den letzten Spielen zu lernen.

Die Unterstützung seines Captains ist ihm dabei sicher. Harry Kane liess keine Zweifel an Southgate zu. Der Stürmer wollte die Frage nach der Zukunft des Trainers gar nicht beantworten: «Er hat die Mannschaft zu einem der erfolgreichsten englischen Nationalteams der letzten 50 Jahre geformt.» Southgate führte England in seinen sechs Jahren als Trainer in den WM-Halbfinal und den ersten Final seit 1966. Man müsse trotz der enttäuschenden Leistungen das grosse Ganze im Auge behalten.

