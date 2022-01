Zeitreise – Dübendorf – Kloten – Luzern: Die Geschichte des Mittelholzer-Denkmals Walter Mittelholzer gehörte zu den Schweizer Flugpionieren. Er hinterliess ein umfassendes Fotoarchiv. Ein Denkmal, das ihm gesetzt wurde, ist nun in Luzern. Martin Liebrich

Das Mittelholzer-Denkmal stand zwischen 1953 und 2019 in Kloten. Das Bild datiert aus dem Jahr 1957 und zeigt eine Douglas DC-6B beim Überflug. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Am 9. Mai dieses Jahres wird sich der Todestag von Flugpionier Walter Mittelholzer zum 85. Mal jähren. Auch im Zürcher Unterland hat Mittelholzer Spuren hinterlassen – eine der markantesten ist aber verschwunden: Das Denkmal, das auf dem Butzenbüel stand.

Eingeweiht wurde dieses am 9. Mai 1942, zu seinem fünften Todestag. Aber nicht etwa in Kloten, sondern in Dübendorf, von wo aus Mittelholzer zu seinem ersten Flug gestartet war. Dieser Erstflug führte ihn nach Kloten. Und zwar im Rahmen seiner militärischen Ausbildung. Der Auftrag lautete, militärische Batteriestellungen auf dem Holberg zu fotografieren. So kam Mittelholzer einerseits mit der Fliegerei in Kontakt, andererseits mit der Fotografie. In beidem fand er seine Erfüllung.