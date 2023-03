Schönheitsideal: Schlank – Dünn ist wieder hip Die Body-Positivity-Bewegung wehrte sich gegen die Diskriminierung von Übergewichtigen. Das war wichtig. Doch heute sterben mehr Menschen an Über- als an Untergewicht. Und die Sehnsucht, schlank zu sein, ist grösser denn je.

Bettina Weber

Die Idee, dass alle Körper als schön gelten sollen, ist richtig. Und trotzdem wollen die meisten Leute schlank sein. Foto: Getty Images

Man sah hervortretende Hüftknochen. Nach innen gewölbte Bäuche. Décolletés, die an Xylofone erinnerten. Mehr als die Kleider sorgten an den Pariser Modenschauen Anfang März die Models für Aufregung: Derart dünn, so der Tenor, seien die jungen Frauen auf dem Laufsteg nicht einmal in den Neunzigern gewesen, als Kate Moss den Begriff Heroin Chic prägte. Auch nicht in den Nullerjahren, als die Winzig-Kleidergrösse Size Zero als erstrebenswert galt.