In Regensdorf und Bassersdorf – Dürfen Hochhäuser doch mit Solarfassaden gebaut werden? Solarfassaden haben kürzlich einen Rückschlag erlitten. Im Zürcher Unterland zeigt sich allerdings, dass das Problem kleiner ist als gedacht. Andrea Claudia Meili

Auf dem Zwhatt-Areal in Regensdorf sind zwei Hochhäuser mit Solarfassaden geplant. Visualisierung: YOS Visualisierungen

Gleich zwei Vorstösse zu Solarfassaden sind in den vergangenen Tagen im Zürcher Kantonsrat eingereicht worden. «Brennen Solarfassaden in Zürich anders als in Basel?», titelt die Dietliker GLP-Kantonsrätin Cristina Cortellini in ihrer Anfrage an den Regierungsrat. Um das angestrebte Reduktionsziel (beim CO₂-Ausstoss, Anm. d. Red.) zu erreichen, müsse in den nächsten Jahren ein erheblicher Ausbau der PV-Anlagen betrieben werden, heisst es darin. Die zweite Anfrage geht in eine ähnliche Richtung.