Spatenstich gefeiert – Duftstoff-Firma baut in Dietlikon aus

Die Bauarbeiten für das neue Firmengebäude der Luzi AG sind Anfang September mit dem Spatenstich gestartet. Foto: PD

Das Grundstück am Aegertweg im Dietliker Industriegebiet ist etwa so gross zwei eineinhalb Fussballfelder. Kürzlich fand dort der Spatenstich für ein neues Firmengebäude der Luzi AG statt. Das Schweizer Familienunternehmen ist schon seit bald einem halben Jahrhundert in der Unterländer Gemeinde beheimatet. Roland Altenburger, CEO Schweiz, sagt: «Natürlich sind die Personalkosten in der Schweiz hoch. Da aber die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung die Produktivität deutlich verbessern werden,

rücken die Infrastruktur sowie die Flexibilität des Arbeitsmarktes stärker in den Fokus.» Nun soll der Firmenstandort Dietlikon also weiter ausgebaut werden. Das bisherige Hauptquartiergebäude wurde im Laufe der Jahre ständig erweitert und hat nun die Kapazitätsgrenzen erreicht. Bis im nächsten Frühjahr entsteht ein zeitgemässer Neubau mit innovativer Gebäudetechnik und modernsten Produktionsanlagen für die mittlerweile über 130 Mitarbeitenden.

Das Unternehmen stellt auf Wunsch der Kunden Duftstoffe her; egal ob für Parfüme, Kosmetika, Räume oder Haushalt. Jürg Koller, Global CEO, sagt: «Der Neubau ermöglicht es uns, langfristig innovativ zu bleiben und unseren Kunden nachhaltig produzierte und kreative Düfte von höchster Qualität anzubieten.» Edith Zuber, Gemeindepräsidentin von Dietlikon freut sich: «Der Spatenstich für den neuen Fabrik- und Verwaltungsbau im Gebiet Ägert ist ein beispielhaftes Bekenntnis für den Produktions- und Entwicklungsstandort Schweiz, Glattal und Dietlikon.»