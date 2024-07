Müll und Gewalt – DHL stellt Lieferungen an einzelnes «Problem-Hochhaus» in Deutschland ein Ein 20-stöckiges Gebäude in Duisburg sorgt für Schlagzeilen. Es ist zum Albtraum für DHL-Lieferanten geworden – und hat den Paketlieferdienst sogar zum Rückzug gezwungen. Der Fall ist einzigartig.

Foto: Christoph Reichwein (DPA/Keystone)

Bewohner eines Duisburger Hochhauses erhalten aufgrund von Sicherheitsbedenken des Paketdienstleisters DHL seit Monaten keine Zustellungen mehr. DHL begründet dies mit bedrohlichen Vorfällen, wie Paketdiebstahl und Raubversuchen. Zustellerinnen wurden belästigt und bedroht oder von Balkonen aus mit allem möglichen Müll beworfen worden, wie ein DHL-Sprechen dem «Spiegel» erklärte. Die Situation verschärfte sich über Wochen, bis DHL die Zustellungen im April stoppte.

Ein Novum für DHL: Dem Konzern sei aktuell landesweit kein anderer Fall bekannt, bei dem er eine Adresse meide, um die Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten.

Vollgestopfte Balkone und Müll auf dem Rasen

Das 20-stöckige Hochhaus mit 320 Wohnungen wird im Volksmund «Weisser Riese» genannt. Das Gebäude ist eines von mehreren «Weissen Riesen», die in den frühen 70er-Jahren errichtet wurden und Mitte der 80er-Jahre bereits an Attraktivität verloren haben – und immer mehr in Verruf gerieten.

Foto: Christoph Reichwein (DPA/Keystone)

Das Bild, das sich jetzt zeigt: heruntergekommene Fassade, kaputte Fenster, mit Gerümpel vollgestopfte Balkone – und eine gereizte Stimmung einiger Bewohner, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur DPA jüngst berichtete.

Detaillierterer Blick auf die Balkone. Foto: Christoph Reichwein (DPA/Keystone)

Manche Menschen werfen Müllsäcke und andere Abfälle aus ihrer Wohnung nach draussen. Tauben, Ratten und Kakerlaken prägen das Bild an einigen Stellen, wo sich der Müll bereits gesammelt hat.

Ein Paradies für Ratten und «Ratten der Lüfte», wie Tauben manchmal genannt werden. Foto: Christoph Reichwein (DPA/Keystone)

Kaufen und abreissen

Der Duisburger Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir von der SPD fordert den Abriss des «Problemhauses». Er selbst ist in der Gegend aufgewachsen und kritisiert auch die Vermieter, die für die baulichen Zustände verantwortlich sind. Er betont, dass bereits Massnahmen ergriffen wurden, um das Viertel zu sanieren und marode Gebäude abzureissen. Zwei dieser Riesen hätten dieses Schicksal bereits ereilt.

Özdemir unterstützt zudem die Entscheidung von DHL, keine Zustellungen mehr anzunehmen, und betont, dass die Sicherheit von Mitarbeitern und Bewohnern oberste Priorität haben sollte. Er appelliert an die Polizei, die Sicherheit in dem Gebiet wiederherzustellen, und bemerkt, dass es ein Versagen sei, wenn Bürger sich nicht frei und sicher fühlen könnten.

Polizei sieht kein Problem

Die Duisburger Polizei sieht jedoch kein grosses Sicherheitsproblem im Hochhaus, da die Zahl der Anzeigen im Vergleich zur Bevölkerungsdichte als niedrig betrachtet wird. Sie weist jedoch darauf hin, dass es möglicherweise ungemeldete Straftaten geben könnte.

Für die leidgeprüften Bewohnerinnen und Bewohner des Hochhauses ist die Paketsituation seit der Einstellung der DHL-Zustellungen mit Aufwand verbunden: Sie müssen ihre Pakete nun in einer nahen Filiale abholen. Briefe erhalten sie allerdings weiterhin, wenn denn «eine einwandfreie Zuordnung in einem intakten Empfängerbriefkasten möglich ist», teilt die Post mit. Sie weist nämlich darauf hin, dass Klingeln, Briefkästen und Wohnungstüren teilweise unzureichend oder gar nicht beschriftet sind.

Auch andere Paketdienste liefern weiterhin an den Riesen, obschon auch sie ähnliche Erfahrungen wie das DHL-Personal machen. Sie setzen auf geschulte Fahrer, um mit potenziellen Problemen umzugehen, während Gewaltandrohungen gegen Zusteller ein bundesweites Problem darstellt.

Am Ende wirds dem «Problem-Hochhaus» so ergehen wie seinen ehemaligen Mitstreitern vor wenigen Jahren. Foto: Christoph Reichwein (DPA/Keystone)

Urs Nagel ist seit 2018 Sitemanager und Nachrichtenjournalist bei der Redaktion Tamedia. Zuvor hat er bei mehreren Schweizer Medien als News-Redaktor gearbeitet. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.