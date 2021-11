Bezirksgericht Bülach – Dummer Fehler bringt zwei Serieneinbrecher ins Gefängnis Zwei Männer machten bei Einbrüchen fette Beute, bis sie eine Unachtsamkeit verrät. Das trägt ihnen nun Gefängnisstrafen und Landesverweisungen von zwölf respektive acht Jahren ein. Daniela Schenker

Das Einbrecherduo machte in Bijouterien, Goldschmiedewerkstätten und einem Einfamilienhaus fette Beute. Bild: Archiv

Als ihr diese Männer zehn Jahre nach der ersten Tat ins Netz gingen, war das der Kantonspolizei eine Meldung wert. Sie konnte dem heute 55-jährigen Kroaten und dem 35-jährigen Italiener total sechs Einbruchdiebstähle in Bijouterien, Goldschmiedewerkstätten und ein Einfamilienhaus in verschiedenen Kantonen nachweisen. Die Beute: über 400’000 Franken. Auf ihren Diebestouren richteten die beiden einen Sachschaden von über 100’000 Franken an. Bevor sie zum Duo wurden, hatte sich der Kroate viermal allein ans Werk gemacht. Dabei erbeutete er insgesamt rund 200’000 Franken.