Sozialamt Embrach – Durch Fast Food zurück in den Arbeitsmarkt Embrach hilft Langzeitarbeitslosen beim Wiedereinstieg in die Berufswelt. Ein möglicher Weg führt über einen Fast-Food-Riesen. Severin Hartmann

Daniel Leuzinger übergibt dem Servicepersonal eine fertige Kaffeebestellung. Foto: Balz Murer

«Das ist wie ein Jackpot, jetzt gebe ich mein Bestes», sagte sich Daniel Leuzinger nach seinem Schnuppertag bei McDonald’s in Embrach. Dank einem Arbeitsintegrationsprogramm der Gemeinde konnte er im Juni als allererster Kandidat im neu eröffneten Burgerladen ein Praktikum starten. Nun, gut ein halbes Jahr später, strahlt er seine Kunden und Kundinnen an, wenn er ihnen Cola und Hamburger an den Tisch bringt: Die Freude an der Arbeit im Fast-Food-Restaurant ist Daniel Leuzinger bei jedem Schritt anzusehen.