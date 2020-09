Abo In zwei Jahren erfolgt der Tunneldurchstich

Ein Besuch auf der Tunnelbaustelle am Gubrist zeigt, mit welch grossem Aufwand an der dritten Röhre gearbeitet wird. Am 26. Mai darf auch die Bevölkerung die riesige Baustelle im Untergrund besichtigen. Am Portal in Regensdorf geht es dann schon über 340 Meter weit in den Tunnel hinein.