Feuerhölle in der Nacht – Dutzende Tote bei Hochhaus-Brand in Taiwan Bei einem nächtlichen Brand starben mindestens 46 Menschen, über 40 wurden verletzt, wie die Feuerwehr nach ersten Erkenntnissen mitteilte.

In der Stadt Kaohsiung im Süden Taiwans hat ein Feuer in einem Hochhaus gewütet und Dutzende Menschenleben gefordert. Foto: CNA Photo/AFP

Bei einem Hochhausbrand in Taiwan sind dutzende Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen gebe es bei dem nächtlichen Brand in der Stadt Kaohsiung im Süden des Landes mindestens 46 Todesopfer, erklärte die Feuerwehr am Donnerstag. Mehr als 40 weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Gemäss taiwanesischen Medien handelt es sich um ein Gebäude mit Mix-Nutzung. Die fünf untersten Stockwerke sind für Gewerbe vorgesehen, werden aktuell aber nicht genutzt. Offenbar brach das Feuer im ersten Stock im Bauschutt aus.

Die angerückte Feuerwehr begann einerseits den Brand zu bekämpfen und andererseits die Bewohner zu retten. Vom siebten bis elften Stock gibt es rund 120 Wohnungen. Das Feuer habe sich aber schnell durch mehrere Stockwerke gefressen, bevor es nach etwas mehr als fünf Stunden gelöscht werden konnte.

AFP/anf

