Jihadistenmiliz – Dutzende Tote bei IS-Angriffen in Syrien und im Irak Im Nordosten Syriens attackierten IS-Kämpfer ein Gefängnis und im Osten des Iraks einen Militärstützpunkt.

Die Miliz Demokratische Kräfte Syriens bezieht in Hassakeh im Nordosten Syriens Stellung. (21. Januar 2022) Keystone/Ahmed Mardnli

Bei Angriffen der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak sind mehr als 70 Menschen getötet worden. Im Nordosten Syriens attackierten IS-Kämpfer ein Gefängnis, um dort inhaftierte Jihadisten zu befreien. Mehr als 20 kurdische Sicherheitskräfte und fast 40 IS-Mitglieder wurden dabei getötet, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mitteilte. Bei einem Überfall des IS auf einen Militärstützpunkt im Osten des Irak wurden elf Soldaten getötet.

Die IS-Miliz nahm die Angriffe in Syrien und im Irak über ihr Propaganda-Sprachrohr Amaq für sich in Anspruch. Ziel der Erstürmung des Gefängnisses in Hassakeh sei es gewesen, «die Häftlinge zu befreien», erklärten die Extremisten. Es gab keine Hinweise darauf, dass es sich um koordinierte Attacken handelte. Experten werteten die Angriffe als Teil der Bemühungen des IS, seine Präsenz in beiden Ländern auszubauen.

IS-Kämpfer hatten den Angriff auf das Gefängnis Ghwajran in Hassakeh am Donnerstagabend gestartet. In der Haftanstalt sitzen rund 3500 mutmassliche IS-Kämpfer, darunter auch führende Vertreter der Miliz. Nach Angaben der in Grossbritannien ansässigen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den Kämpfen mindestens 23 kurdische Sicherheitskräfte und 39 IS-Kämpfer getötet. Dutzende Häftlinge seien entkommen.

Häftlinge nach Ausbruch wieder festgenommen

Die von kurdischen Kämpfern dominierte Miliz Demokratische Kräfte Syriens (SDF) nahm nach eigenen Angaben 89 Häftlinge kurz nach deren Ausbruch aus dem Gefängnis wieder fest. Nach einem Fluchtversuch in der Nacht war es demnach später zu einem «zweiten Massenausbruchsversuch von IS-Kämpfern» aus dem Gefängnis gekommen.

Die Kämpfe nahe der Anstalt dauerten am Freitag an. Einige IS-Kämpfer hätten sich in Häusern in der Nachbarschaft verschanzt und Bewohner als menschliche Schutzschilde missbraucht, teilten die SDF mit. Mindestens fünf Zivilisten seien bei den Gefechten getötet worden.

Laut der Beobachtungsstelle, deren Angaben von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen sind, war es der grösste Angriff dieser Art seit der Zerschlagung des «Kalifats» des IS im Jahr 2019. Seitdem tauchten die verbliebenen Kämpfer ab oder zogen sich an entlegenere Orte zurück.

Die internationale Anti-IS-Koalition erklärte, die Jihadistengruppe stelle nach wie vor «eine existentielle Bedrohung» in Syrien dar und es dürfe nicht zugelassen werden, dass die Miliz wieder an Stärke gewinne.

Militärstützpunkt attackiert

Ebenfalls in der Nacht zum Freitag attackierten IS-Kämpfer einen Militärstützpunkt im Osten Iraks. Dabei wurden elf Soldaten getötet, wie die Behörden in der Provinz Dijala mitteilten.

Der IS hatte 2014 weite Teile des Irak und Syriens unter seine Kontrolle gebracht. 2017 erklärte die irakische Regierung ihren Sieg über die extremistische Gruppierung. Kleinere Gruppen von IS-Kämpfern sind aber vor allem in den ländlichen Gebieten nördlich von Bagdad und in den Provinzen Dijala und Salaheddin weiterhin aktiv.

In einem UN-Bericht aus dem vergangenen Jahr wurde die Zahl der noch aktiven IS-Kämpfer im Irak und in Syrien auf insgesamt 10’000 veranschlagt. Die IS-Präsenz im Osten Syriens, an der Grenze zum Irak, erstreckt sich vor allem auf Wüstengebiete, die unter halbautonomer kurdischer Verwaltung stehen.

Bis 2017 stützte sich der Irak auf die von den USA angeführte Militärallianz, um den IS zu bekämpfen. Doch inzwischen muss die Regierung in Bagdad diese Aufgabe selbst bewältigen, weil die Militärkoalition ihren Kampfeinsatz eingestellt hat. Truppen der Koalition sind noch im Land, aber sie sind nur noch mit Übungs- und Beratungsarbeiten betraut.

AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.