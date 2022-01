Aufgefallen bei FCZ – Servette – Dzemailis Wade liegt auf Eis – und der Torschütze ist gar keiner Beim 1:0 gegen Servette übt Bledian Krasniqi schon mal den Torjubel fürs Zürcher Derby. Im Sturm spielen Pat & Patachon. Und ein Trainingsweltmeister gibt sein Debüt. Niklas Helbling Florian Raz

Bledian Krasniqi – der perfekte Jubellauf

Kennt als gebürtiger Zürcher den Weg des Jubels: Bledian Krasniqi. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Drin ist der Ball. Und dann beweist Bledian Krasniqi, dass er hier in diesem Stadion zu Hause ist. Er mag in diesem Moment erst 824 Minuten Erfahrung in der Super League haben. Aber wo es im Letzigrund langgeht, wenn man ein Tor für den FC Zürich erzielt, das muss dem 20-Jährigen aus dem eigenen Nachwuchs keiner erklären: Hopp, über die Werbebande – und hin zur Südkurve.