Unfall in Regensdorf – E-Bike prallt mit Lieferwagen zusammen Am Dienstagmorgen hat sich bei einem Verkehrsunfall in Regensdorf ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt.

Auf der Affolternstrasse in Regensdorf kollidierte am Dienstag ein E-Bike mit einem Lieferwagen. Foto: Kantonspolizei Zürich

Wie die Kantonspolizei mitteilt, kam es am Dienstag in Regensdorf zu einem Verkehrsunfall. Gegen 6.40 Uhr fuhr ein 58-jähriger E-Bike-Fahrer auf dem Radweg entlang der Affolternstrasse in Richtung Zürich. Gleichzeitig fuhr ein 32-jähriger Arbeiter mit einem Lieferwagen bei der Werksausfahrt an der Affolternstrasse 371 zum Lichtsignal. Aus zurzeit nicht geklärten Gründen prallte das E-Bike mit dem Lieferwagen zusammen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, erlitt der Velofahrer beim Unfall schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam ins Limmattalspital gefahren. Der Lenker des Lieferwagens blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

zim

