Verkehrsunfall in Niederweningen – E-Bikerin auf Trottoir angefahren Eine E-Bikerin hat sich am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Niederweningen schwer verletzt.

Wieso die 35-jährige Autofahrerin auf das Trottoir geriet, ist derzeit noch unklar. Foto: PD, Kapo ZH

In Niederweningen ist am Dienstag eine E-Bike-Lenkerin von einem Auto angefahren worden. Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf der Wehntalerstrasse, als eine 35-jährige Autofahrerin in Richtung Oberweningen unterwegs war, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Auf Höhe der Einmündung Alte Poststrasse geriet sie auf das rechtsseitig verlaufende Trottoir. Dabei kam es zur Kollision mit einer E-Bikerin, die auf dem Trottoir Richtung Oberweningen unterwegs war. Die 46-Jährige habe sich beim Unfall schwere Verletzungen zugezogen und sei nach der Erstversorgung durch ein Team des Rettungsdienstes Bülach ins Spital gefahren worden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft Winterthur/ Unterland untersucht. Wegen des Unfalls musste die Wehntalerstrasse für rund zweienhalb Stunden gesperrt werden.

far

Fehler gefunden?Jetzt melden.