Fisker Ocean – E-SUV mit innovativen Gadgets

Der Fisker Ocean wurde in Los Angeles als «das nachhaltigste Auto der Welt» präsentiert. Foto: Fisker

Das US-amerikanische E-Auto-Start-up Fisker hat an der LA Auto Show (19. bis 29. November) die finale Serienversion seines rein elektrisch angetriebenen SUV-Modells Ocean vorgestellt. Ende 2022 soll der als «nachhaltigstes Auto der Welt» bezeichnete Stromer zu attraktiven Preisen, mit üppigen Reichweiten und einigen interessanten Innovationen zunächst auf den amerikanischen Markt kommen. Montiert wird der Ocean von Zulieferer Magna im österreichischen Graz.

Mehr als 560 Kilometer Reichweite

Den Ocean wird es in drei Versionen geben, die sich in Bezug auf Motorenanzahl, Leistung und Reichweite unterscheiden. Im Fall der umgerechnet knapp 35'000 Franken teuren Basisvariante Sport (US-Preis ohne Mehrwertsteuer) sorgt ein 202 kW/275 PS starker E-Motor an der Vorderachse für Vortrieb. Diese Version soll bis zu 402 Kilometer weit stromern. Beim Ultra erhöht sich dank eines zweiten Motors an der Hinterachse die Leistung auf 397 kW/540 PS, was eine vom Hersteller geschätzte Sprintzeit von 3,9 Sekunden erlaubt. Mit 404 kW/550 PS nur unwesentlich stärker ist die Extreme-Variante. Ultra und Extreme bieten Reichweiten von 547 beziehungsweise mehr als 560 Kilometer, die Preise liegen bei umgerechnet rund 46'000 respektive knapp 63'800 Franken ohne Steuern. Die Topversion Extreme verfügt zudem über ein Solardach, das Fahrstrom aus Sonnenlicht gewinnt. Laut Fisker soll damit Energie für monatlich 200 bis 270 Zusatzkilometer in die Akkus gespeist werden.

Der Innenraum bietet ein übersichtlich gestaltetes Cockpit mit digitalem Kombiinstrument, Head-up-Display und einem grossformatigen, drehbaren 17,1-Zoll-Touchscreen. Je nach Nutzung und Anzeigemodus ist damit ein Hoch- oder ein Querformat möglich. Hinzu kommt der California-Mode, mit dem sich per Knopfdruck alle Fenster gleichzeitig versenken lassen – einschliesslich der Heckscheibe. Zudem werden für den Innenraum ausschliesslich vegane und zum Teil recycelte Werkstoffe verwendet. (spx)

