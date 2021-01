«Arena»-Vorfall – Echten Rassisten ist Empörung egal Yvonne Feri wird wegen einer unbedachten Aussage am TV Rassismus vorgeworfen. Solche Anschuldigungen nützen den Falschen. Meinung Michèle Binswanger

US-Vize-Präsidentin Kamala Harris könne «sowieso tanzen», weil sie als dunkelhäutige Person, «den Rhythmus» habe, sagte SP-Nationalrätin Yvonne Feri. Quelle: SRF

Niemand, der bei Sinnen ist, würde Yvonne Feri politisch mit Andreas Glarner gleichsetzen. Glarner hat in den vergangenen Jahren alles dafür getan, um sich die Bezeichnung Rassist zu verdienen. Feri hingegen hat sich in ihrer politischen Karriere für Familien, Menschenrechte und Frauen eingesetzt, ist also politisch das genaue Gegenteil von Glarner.

Oder war es zumindest bis vergangenen Freitag, als sie in der «Arena» gefragt wurde, welche Musik sie der US-Vizepräsidentin Kamala Harris empfehlen würde, um herunterzukommen. Leicht nervös antwortete Feri, sie sei überzeugt, dass Harris als «dunkelhäutige Person» sowieso tanze. Das rief das Feministische Streikkollektiv Zürich auf den Plan, das sich über solchen «Rassismus» empörte – und in den sozialen Medien einen Sturm entfachte.