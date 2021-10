Drohender Strommangel – Economiesuisse-Präsident: «AKW-Verbot war ein Fehler» Die akute Gefahr einer Stromlücke schreckt Christoph Mäder auf. Der Wirtschaftsführer fordert eine neue Energiestrategie. Adrian Schmid

Soll die Atomenergie helfen, drohende Stromlücken zu schliessen? AKW Leibstadt im Kanton Aargau. Foto: Alessandro Della Bella, Keystone

Die Atomenergie erlebt international gerade ein Revival. Selbst in den obersten Schweizer Wirtschaftskreisen ist sie wieder salonfähig – zehn Jahre nach der Katastrophe von Fukushima. Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder hält zwar den Neubau von Atomkraftwerken, wie sie heute in Beznau oder Leibstadt betrieben werden, aus kommerziellen und politischen Gründen für unwahrscheinlich. «Doch wir dürfen uns gegenüber künftigen AKW-Technologien nicht verschliessen. Alles andere wäre töricht.»

Mehr noch: Mäder greift jetzt sogar den Ausstieg aus der Kernenergie an, der vom Volk 2017 im Rahmen der Energiestrategie 2050 beschlossen wurde: «Es war ein Fehler, den Bau neuer Atomkraftwerke in der Schweiz grundsätzlich zu verbieten», sagt er. Man müsse nun «dringend prüfen, ob und wie die regulatorischen Bestimmungen so geändert werden können, dass die Stromversorgung für uns und für kommende Generationen sichergestellt werden kann».