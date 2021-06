Kunstturnen: Schweizermeisterschaft – Eddy Yusof holt seinen dritten Meistertitel Nach 2014 und 2017 wird der Bülacher zum dritten Mal Schweizermeister im Kunstturnen. Er unterstreicht damit seine Form als derzeit bester Mehrkämpfer des Landes. Renate Ried

Wieder voll bei Kräften: Eddy Yusof gewinnt nach zwei internen Olympia-Selektions-Wettkämpfen auch den Mehrkampf an den Schweizermeisterschaften in Kirchberg. Foto: Manuel Lopez (Keystone)

Nachdem Eddy Yusof in den Wochen zuvor zwei von drei Olympia-Selektionswettkämpfe gewonnen hatte, startete er zu den Schweizermeisterschaft in Kirchberg BE als Favorit. Auf der sicheren Seite ausruhen konnte sich der Bülacher jedoch nicht, die Konkurrenz im Schweizer Männer-Kunstturnen ist gross. Er startete am Boden solide in den Wettkampf. Am dritten Gerät, den Ringen, wusste er gekonnt dynamische Elemente in ruhigen Kraftelementen aufzulösen. Yusof zeigte die schwierigste und beste Ringübung der gesamten Konkurrenz. Ebenso überzeugte er am Sprung mit dem schwierigsten Sprung, sodass er sich ab der Hälfte des Wettkampfes an die Spitze des Klassements setzte.