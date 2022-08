Ferien-Airline baut aus – Edelweiss erbt auch diesen A340 von der grossen Schwester Mit der HB-JMC wird 2023 der nächste der 20 Jahre alten Swiss-Vierstrahler zur Edelweiss wechseln. Mehr verbrauchen als modernere Jets wird er auch dort. Florian Schaer

Einsam auf einem Aussenstandplatz in Kloten sieht die HB-JMC schon am Mittwochnachmittag etwas ausrangiert aus. Doch bis der Flieger an die Edelweiss geht, dauert es noch. Foto: Florian Schaer

Es wirkt tatsächlich ein klein wenig wie unter Geschwistern: Das Zeug, aus dem die ältere Schwester herausgewachsen ist, darf die jüngere jetzt noch zu Ende tragen. Nur dass es sich beim «Zeug» hier um ein Flugzeug handelt und der Stückpreis damit wohl etwas höher liegt als bei einer H&M-Hose.

So hat die Edelweiss bekannt gegeben, dass sie ihre Langstreckenflotte per Juli 2023 von vier auf fünf Maschinen des Typs Airbus A340-300 erweitern will. Und wie schon die vier bisherigen wird auch der neueste Zuwachs aus den Beständen der Swiss erfolgen. Derzeit würden die Planungsarbeiten für die anstehenden Umbauten in der Kabine stattfinden, heisst es bei der Ferienfluggesellschaft weiter. Das neue alte Flugzeug wird dann in der bekannten Edelweiss-Bemalung im Einsatz sein.

«Wir können uns weiteres Wachstum vorstellen»

Erst im Sommer 2021 gab Edelweiss zwei A330-Langstreckenjets innerhalb des Lufthansa-Konzerns an den Billigflieger Eurowings Discover ab. Und jetzt stockt man doch wieder auf? «Damals konnten wir die Flottengrösse der Langstrecke der temporär verringerten Nachfrage während der pandemiebedingten Reisebeschränkungen anpassen», sagt der Sprecher der Edelweiss, Andreas Meier. Jetzt wachse die Flotte wieder, um der wieder erstarkten Nachfrage gerecht zu werden. Und: «Wir können uns weiteres Wachstum vorstellen und beobachten daher permanent den Markt.»

Sorge: Treibstoffverbrauch

Nun, vier weitere solche A340-300 hätte die Swiss mittelfristig wohl noch im Angebot. Denn von diesen möchte man sich bis spätestens 2025 trennen. Auch global betrachtet wird der Vierstrahler mehr und mehr zur Rarität. Während das zweistrahlige Schwestermodell Airbus A330 in seiner NEO-Version (für englisch «New Engine Option») in Toulouse munter weiter vom Band rollt, war für den A340 bereits 2010 Schluss. Von den bis dahin 377 ausgelieferten Exemplaren fliegen derzeit noch 207, Tendenz: Sinkflug.

In Europa ist nur noch Konzernmutter Lufthansa (27 Maschinen) ein grösserer Operateur des Typs – und auch dort treibt man dessen Ausflottung voran. Was oft genug gegen die Maschine spricht, ist ihr Verbrauch: Der Vierstrahler ist weniger sparsam als vergleichbare neue Langstreckenjets. So schrieb etwa die Lufthansa-Gruppe 2019 zum Kauf neuer Boeing 787-9 und Airbus A350-900: «Im Schnitt werden die neuen Flugzeuge nur noch rund 2,9 Liter Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer Flugstrecke verbrauchen. Das sind rund 25 Prozent weniger als bei ihren Vorgängermodellen.»

Mit künftig fünf Airbus A340 wird die Edelweiss zweitgrösster europäischer Operateur dieses Typs sein – hinter der Lufthansa. Foto: Florian Schaer

«Wir fliegen mit hoher Auslastung»

Setzt die Edelweiss auf alte Kerosinschleudern? «In einem Airbus A340 der Edelweiss finden deutlich mehr Passagiere Platz als bei den sogenannten Flag-Carriern mit deren grossen, platzintensiven Business- und First Classes», relativiert Andreas Meier die Verbrauchszahlen. «Ausserdem fliegt die Edelweiss mit regelmässig hoher Auslastung, sodass der Pro-Kopf-Verbrauch auf oder sogar unter dem Level von Boeing 787 oder Airbus A350 bei anderen Airlines liegt.»

Bei einer kleinen Langstreckenflotte sei die Edelweiss darauf angewiesen, eine einheitliche Flotte zu betreiben, da verschiedene Typen mehr Komplexität in operativen und kommerziellen Belangen bedeuten würden, führt Meier weiter aus. Den A340 könne man auf allen Strecken und Flughäfen im Netz in der Edelweiss-Konfiguration einsetzen, was beim Airbus A330 nicht möglich gewesen wäre.

Grosse Schwester ist jünger

So greift man letztlich gerne auf das Angebot der Swiss zurück, auch wenn deren A340 den Altersdurchschnitt der Flotte auch nicht gerade senken: Die HB-JMC, für die der Wechsel jetzt feststeht, wurde am 6. Oktober 2003 ab Werk an die Swiss geliefert. Sie wird das neue Kleid mit Alpenblume am Heck kurz vor ihrem 20. Geburtstag erhalten. Die momentan 16 Flugzeuge der Edelweiss sind im Schnitt 18 Jahre alt, rund doppelt so alt wie die Flotte der Swiss. Neun Maschinen wurden von der grossen Schwester übernommen, die drei ältesten A320-200 haben Baujahr 1999 und wurden damals neu an die Edelweiss ausgeliefert. Die Swiss ihrerseits hatte sich zuletzt mit brandneuen Boeing 777-300ER, A220-100 und A220-300 sowie A320/A321NEO eine umfangreiche Verjüngungskur gegönnt.

