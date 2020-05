Wiederaufnahme des Flugplans – Edelweiss fliegt ab Donnerstag wieder in die Ferien Die Fluggesellschaft Edelweiss will bis Ende Juni wieder 171 Flüge an 36 Feriendestinationen durchführen. Man passe das Angebot fortlaufend den Einreisebestimmungen der Länder an, schreibt die Airline. Florian Schaer

Ein Take-off in die Sommerferien ist grundsätzlich wieder möglich – je nach Destination etwas früher oder etwas später. Foto: zvg

Der Airbus A320, der am Donnerstagmorgen um 6 Uhr als Flug WK298 in Kloten abheben wird, ist speziell: Es ist der erste reguläre Ferienflug der Edelweiss nach fast zwei Monaten Corona-bedingter Pause. Wie die Fluggesellschaft am Mittwoch mitteilte, sind allein bis Ende Juni schon wieder 171 Flüge an 36 verschiedene Ferienziele geplant. WK298 hat das Ziel Faro. Portugal ist eines der sieben Länder, in die man derzeit überhaupt ohne weitere Einschränkungen als Schweizer Tourist einreisen kann (siehe Kasten).