Neue Ziele ab Kloten – Edelweiss fliegt für zwei Monate nach Jordanien Die Ferienfluggesellschaft will von Februar bis März zweimal pro Woche nach Amman und Akaba fliegen. Florian Schaer

Ein Pflichtziel auf einer Jordanien-Rundreise ist das Felsengebäude Ad Deir nahe der antiken Stadt Petra. Foto: zvg

In vier Stunden ist man da: in Amman, dem kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum Jordaniens. Während der Pandemie hatte keine Airline von Zürich aus direkte Verbindungen ins Königreich mehr angeboten. Erst im April ist die Royal Jordanian mit einer A319 nach Kloten zurückgekehrt und bietet seither jeweils am Samstag und am Mittwoch das Dreieck Amman–Zürich–Genf an.