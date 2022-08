Ferienflieger im Aufwind – Edelweiss mit Passagierrekord im Juli Mehr als 300’000 Passagiere waren im Juli mit Edelweiss geflogen. Der Monatsrekord in der Firmengeschichte kam auch zustande, weil kein Personalengpass herrscht. Florian Schaer

Am Donnerstagabend in Kloten: Edelweiss 70 startet nach Port Louis, im Hintergrund macht sich Flug 384 nach Lamezia Terme auf (rechts), Flug 266 (links) wird 15 Minuten später nach Ibiza abheben. Foto: Florian Schaer

In Sachen Ferienreisen war der Juli ein Rekordmonat: Während der Gotthard-Strassentunnel so viele Staustunden verzeichnet hat wie nie zuvor, stellte nun auch die Ferienfluggesellschaft Edelweiss einen Passagierrekord auf. 304’039 Fluggäste in einem Monat, das gab es in der 27-jährigen Firmengeschichte noch nie. Gegenüber dem Vor-Corona-Juli von 2019 entspricht die Zahl einer Zunahme von drei Prozent.