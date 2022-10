Zu Geldstrafe verurteilt – Edelweiss muss wegen prügelnden Passagiers umdrehen Ein Mann hätte im Juni nach Ägypten ausgeschafft werden sollen. Auf dem Flug schrie er herum und wurde tätlich. Dafür wurde er nun bestraft. Thomas Mathis

Ein Edelweiss-Pilot musste den Flug nach Sharm al-Sheikh abbrechen, nachdem ein Passagier eine Frau geschlagen hatte. Foto: Urs Jaudas

Es muss für die Passagiere auf dem Flug ins Ferienparadies Sharm al-Sheikh in Ägypten ein mulmiges Gefühl gewesen sein. An einem Freitagmorgen im Juni war die Edelweiss-Maschine in Zürich zur über vierstündigen Reise gestartet. Als sich das Flugzeug über Kroatien befand, sei ein Mann aufgestanden und habe eine Passagierin grundlos auf Arabisch angeschrien. Danach habe er mit der rechten Hand gegen deren Kopf geschlagen.