Hallenteamgolf – Effretiker Minigolferinnen gewinnen in Bassersdorf Ende Januar trafen sich 42 Teams aus 28 Vereinen zur 24. Ausgabe des Internationalen Hallenteamgolf auf der Betonanlage Grindel in Bassersdorf. MC Effretikon

Maja Wicki und Sandra Spescha mischten von Beginn weg vorne mit. Die beiden Schwestern zeigten mit Rundenergebnissen zwischen 20 und 24 eine sehr konstante Leistung und sicherten sich am Ende mit sehr guten 180 Schlägen den Sieg. Platz 2 ging an Bruno Ruch (MC Burgdorf) und Maxime Bugnion (MC Lausanne). Über Rang 3 hätte ein Stechen entscheiden müssen. Das Duo Viatte/Eggenschwiler vom MC Grenchen verzichtete darauf und überliess dem Team Leitner/Pfister (UMSC Schruns/BGSC Klaus) kampflos «Bronze».

Esthi Wicki und Fritz Freiburghaus starteten etwas verhalten ins Turnier, drehten dann aber in der zweiten Hälfte so richtig auf und kämpften sich im Klassement bis auf Rang 7 vor. Lukas Hunziker trat mit Beni Steiner vom MC Olten an. Mit insgesamt 194 Punkten auf dem Konto zeigten die beiden eine gute Leistung und reihten sich auf Platz 15 ein. Lukas Stahel war mit seiner Partnerin Andrea Siffert am Start und die beiden spielten sehr gute Rundenergebnisse. Mit 196 Schlägen durften sie sich über Rang 17 freuen.

Schlagqualität liess zu wünschen übrig

Das Vater-Tochter-Gespann Peter und Rebecca Weber kam dieses Jahr nie so richtig auf Touren. Die Schlagqualität liess oft etwas zu wünschen übrig und so mussten sie sich am Ende mit dem 21. Schlussrang zufriedengeben. Urs Lippuner und Rolf Nünlist zeigten mit Rundenresultaten zwischen 22 und 29 eine solide Leistung und waren in der Endabrechnung auf Position 27 zu finden. Hanspeter Ziegler trat mit Daniel Hunziker vom MC Wetzikon an und die beiden spielten zum Teil sehr gute Rundenergebnisse. Sie belegten am Ende Rang 30.

Roli Schnyder spielte einmal mehr mit Brigitte Wassmer vom BSV Inzlingen. Die beiden reihten sich mit dem Gesamtresultat von 211 an 32. Stelle ein. Marcel Ilg und Clau Martin Spescha zeigten mit zwei 24er-Runden sehr gute Ansätze, mussten sich aber leider auch ein paar höhere Rundenresultate notieren lassen. Das Total von 216 Punkten bedeutete am Ende Rang 35.

