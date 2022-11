Fest in der Schalthalle – Eglisau belebt den historischen Bahnhof Im ehemaligen Eglisauer Wartsaal und Stationsbüro geht in den renovierten Räumen seit drei Jahren die Post ab. Weitere drei Jahre sind gesichert. Ein Grund zum Feiern. Ursula Fehr

Kinder und Eltern feierten mit Musik und Tanz am Schalthallefest. Foto: Paco Carrascosa





Viele Familien finden sich am Sonntag zum Schalthallefest am Bahnhof Eglisau ein. Urs Frei, der am Vorabend mit seiner Musikgruppe Anurba noch für Unterhaltung gesorgt hat, steht ab 15 Uhr am Crêpes-Stand. Helen Hangartner hat ein umfangreiches Kuchenbuffet aufgebaut. In der Cafeteria, die sich als behagliche Wohnstube präsentiert, steht Dominik Schmid hinter der Bar und freut sich über die zahlreichen Gäste. Vier ältere Damen setzen sich zum «Käfele» an einen Tisch, während sich um sie herum die jungen Mütter mit ihren Kindern und den stolzen Väter tummeln, um rechtzeitig beim Eltern-Kind(Elki)-Tanzen im ehemaligen Wartsaal mit dabei zu sein.