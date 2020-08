Neues Parkkonzept für Eglisau – Eglisau entfernt 13 Parkplätze im Städtli Der Gemeinderat will das Parkplatzproblem im Städtli und den Quartieren lösen und verlagert die Parkfelder aus den Wohngebieten. Astrit Abazi

Künftig wird es im Städtli von Eglisau schwieriger sein, einen Parkplatz zu finden. Foto: Sibylle Meier

Lange waren sie den Eglisauern ein Dorn im Auge: Dass Autos von Pendlern und Grenzgängern die Quartierstrassen im Rheinstädtchen für längere Zeit besetzen, verärgert Anwohnerinnen und Anwohner schon seit geraumer Zeit. Um das wilde Parkieren einzudämmen, hat der Gemeinderat ein Gesamtparkkonzept erarbeitet, welches nun kurz vor seiner Umsetzung steht. In der nächsten Phase wird die Gemeinde nun an der Rheinstrasse und am Chileplatz insgesamt 13 Parkplätze aufheben. Es ist nur eine von vielen Veränderungen, die auf die Autofahrerinnen und -fahrer zukommt.