100 Jahre Turnverein Eglisau – «Eglisau hat einen jungen Tinguely» Stefan Schneider hat eine ganz besondere Uhr gebaut. Sie zählt die Viertelstunden bis zur grossen Jubiläumsfeier des örtlichen Turnvereins. Florian Schaer

Turnverein-Präsident Jan Schoch würdigt Stefan Schneiders Werk, das die Viertelstunden zählt. Foto: Milad Perego

Gegründet wurde er am 2. August 1924. Heute zählt der Turnverein in Eglisau mit all seinen Riegen über 250 Aktivmitglieder. Und sie alle wollen im kommenden Jahr das Jubiläum gebührend feiern. Am Mittwoch haben zahlreiche Turnerinnen und Turner, Behördenmitglieder und weitere Interessierte bei der Lochmühle die Countdown-Uhrenkonstruktion eingeweiht, die bis dahin die Viertelstunden zählt. Das müssten total 35’064 sein.