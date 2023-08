Eglisau – Jetzt kommt ein neues Kinder- und Jugendkonzept Kinder und Jugendliche stärker einbeziehen. Das will Eglisau – und geht neue Wege.

In Eglisau werden Kinder und Jugendliche künftig miteinbezogen, wenn es darum geht, Spielplätze zu erneuern, den Skaterpark zu unterhalten oder Freizeitangebote für sie zu gestalten. So will die Gemeinde die junge Generation und ihre politische und gesellschaftliche Teilnahme fördern. Dazu werden Gefässe und Strukturen geschaffen. Zudem werden die Unterstützungs- und Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche noch besser abgestimmt und niederschwelliger gestaltet und die Vernetzung zwischen allen Akteuren im Kinder- und Jugendbereich verbessert und fest in der Politik verankert. Dies teilt die Gemeinde Eglisau aktuell mit.

«Die Rutschbahn in den Rhein wird nicht gebaut, die sich viele Kinder in der Umfrage gewünscht haben», sagt Projektleiterin Simone Wyss, die auch die Jugendarbeit in Eglisau leitet. «Doch werden Kinder und Jugendliche in Eglisau künftig mit am Tisch sitzen, wenn Orte und Plätze umgestaltet werden, an denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten. Dazu gehört auch die Badi.» Mit diesem Ansatz und dem starken Fokus auf Gefässe und Strukturen für die langfristige Mitwirkung geht Eglisau neue Wege.

Erarbeitet hat die Gemeinde Eglisau das Kinder- und Jugendkonzept als Pilotgemeinde zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und dem Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit (DOJ).

