Kinderkrippe kann bleiben – Eglisau kauft Haus, um Fortbestand der Kinderkrippe zu sichern 1,26 Millionen Franken zahlt die Gemeinde für die Liegenschaft südlich des Rheins, in der eine Krippe untergebracht ist. Auch eine Solaranlage für die Schule wurde genehmigt. Manuel Navarro

In Eglisau hatten die 84 Stimmberechtigten dieses Mal nicht nur über die Rechnung zu befinden, sondern sie mussten auch über zwei Kredite entscheiden. Der teurere – es ging um 1,26 Millionen Franken – sah den Kauf einer Liegenschaft am Haldenweg 5 vor.

Dem Gemeinderat war der Erwerb ein wichtiges Anliegen. Der Grund: In diesem Gebäude ist die Kinderkrippe Elisa mit 18 Krippenplätzen eingemietet. Der bisherige Eigentümer des 6-Zimmer-Einfamilienhauses wollte das Gebäude verkaufen, räumte der Gemeinde aber ein Vorkaufsrecht ein. Dies, weil auch die früheren Besitzer daran interessiert waren, dass die Kinderkrippe in Zukunft weiterhin in dem Gebäude eingemietet bleiben darf. Die Befürchtung stand im Raum, dass dies nicht weiter möglich wäre, sollte das Haus an einen privaten Käufer veräussert werden, der die neue Liegenschaft möglichst gewinnbringend betreiben wollen würde.

Diese Argumentation überzeugte die Versammlung. Nur 6 Gegenstimmen wurden schliesslich gezählt. Das Krippenangebot südlich des Rheins ist damit auch auf weiteres gesichert, da die Gemeinde bereits angekündigt hat, die langjährigen Mietverträge wie bisher beibehalten zu wollen.

Solaranlage für die Schule

Weiteres Geld sprach die Versammlung bei nur einer Gegenstimme für eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Sekundarschulhauses, welches sich derzeit im Bau befindet. Dass eine solche Anlage dereinst auf dem Dach Strom generieren soll, ist schon immer geplant gewesen. Allerdings wollte man die Solaranlage ursprünglich durch eine Drittfirma bauen und auch betreiben lassen. Inzwischen hat sich aber gezeigt, dass es für die Gemeinde deutlich günstiger und langfristig wirtschaftlicher sein wird, wenn sie die Panels auf eigene Rechnung erstellt und betreibt. Dazu brauchte es aber einen nachträglichen Zusatzkredit von 295’000 Franken.

Neben den beiden Krediten gingen auch die Rechnungen für die Politische Gemeinde und für die Schulgemeinde problemlos über die Bühne. Die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde schloss bei einem Aufwand von 32,8 Millionen Franken mit einem Plus von rund 361’000 Franken. Budgetiert worden war ursprünglich ein Minus von etwas mehr als einer halben Million Franken.

Auch die Schulgemeinde schloss besser ab als erwartet. Bei einem Aufwand von 14,8 Millionen Franken resultierte ein Plus von 1,6 Millionen Franken.

Manuel Navarro ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er arbeitet seit 2012 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.