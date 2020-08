«Kultur im Quartier» wurde zur Feier – Eglisau lässt Komiker durch die Strassen ziehen Weil ein Zusammenkommen in Kulturlokalen noch nicht möglich ist, tourten in Eglisau zwei Comedians durch die Quartiere. Gelacht wurde also für einmal nicht in einem Theater, sondern auf dem Spielplatz, in der Burg oder im Wiler. Ursula Fehr

Christian J. Käser (links) und Reto Zeller tourten durch die Eglisauer Quartiere und traten dabei an ungewöhnlichen Orten auf, wie hier etwa auf dem Spielplatz. Foto: Paco Carrascosa

Die Comedians Reto Zeller und Christian J. Käser trafen am Samstagnachmittag um 14 Uhr eine vergnügte Schar Gäste unter einem grossen Baum auf dem Spielplatz im Roggenfar. Das ungewöhnliche Setting ist bewusst gewählt. Nach dem Motto «Wenn ein Zusammenkommen in den Kulturlokalen noch nicht möglich ist, kommen die Künstler zu euch», hat der Verein Viva Eglisau im Juli, August und September insgesamt drei Tage organisiert, in welchen Künstler in den Eglisauer Quartieren auftreten.